Freiberg: Hilfsfonds gegen Schmierereien eingerichtet

Ab 12. Mai dieses Jahres können Hauseigentümer in Freiberg bei der Stadtverwaltung einen Zuschuss aus dem Fördertopf gegen Schmierereien beantragen. Der Stadtrat hatte am 4. Mai beschlossen, die Beseitigung von Schmierereien an Hauswänden sowie Präventivmaßnahmen zu unterstützen.