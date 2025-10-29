Freiberg: Kein weiterer Zugausfall nach Havarie des RB30 am Montag

Freiberg
Nach dem Komplettausfall eines Zuges reagierte die Mitteldeutsche Regiobahn am Montag mit einem außerplanmäßigen Halt in Niederbobritzsch
Am Montagabend, 27. Oktober, ging es für die Fahrgäste der Regionalbahn RB30 auf dem Weg von Freiberg nach Dresden am Bahnhof Niederbobritzsch nicht mehr weiter. Sie konnten gegen 18.20 Uhr in den nachfolgenden Regionalexpress RE3 umsteigen, der außerplanmäßig in Niederbobritzsch hielt und schließlich 18.58 Uhr in Dresdner Hauptbahnhof...
