Freiberg: Ladendieb bereits hinter Gittern

Das ging schnell: Der Dieb, der am Dienstag einen Mitarbeiter eines Markts an der Meißner Gasse in Freiberg verletzt hat, befindet sich seit Donnerstag in einer JVA.

