Gegen den Ladendieb wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer JVA.
Bild: Symbolfoto: Ralf Wendland/Archiv
Gegen den Ladendieb wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer JVA.
Gegen den Ladendieb wurde Haftbefehl erlassen. Er befindet sich in einer JVA. Bild: Symbolfoto: Ralf Wendland/Archiv
Freiberg
Freiberg: Ladendieb bereits hinter Gittern
Redakteur
Von Holk Dohle
Das ging schnell: Der Dieb, der am Dienstag einen Mitarbeiter eines Markts an der Meißner Gasse in Freiberg verletzt hat, befindet sich seit Donnerstag in einer JVA.

Der Ladendieb, der am Dienstag auf der Flucht einen Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts an der Meißner Gasse in Freiberg geschlagen und verletzt hat („Freie Presse“ berichtete), befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Der 45-Jährige war am Dienstag noch vor Ort vorläufig...
Mehr Artikel