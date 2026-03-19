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Vom 19. bis 22. März 2026 findet die Leipziger Buchmesse statt. 2024 wurden 283.000 Besucher gezählt, 2025 waren es 296.000 Besucher.
Vom 19. bis 22. März 2026 findet die Leipziger Buchmesse statt. 2024 wurden 283.000 Besucher gezählt, 2025 waren es 296.000 Besucher. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Vom 19. bis 22. März 2026 findet die Leipziger Buchmesse statt. 2024 wurden 283.000 Besucher gezählt, 2025 waren es 296.000 Besucher.
Vom 19. bis 22. März 2026 findet die Leipziger Buchmesse statt. 2024 wurden 283.000 Besucher gezählt, 2025 waren es 296.000 Besucher. Foto: Sebastian Willnow/dpa
Freiberg
Freiberg – Leipzig: Die besten Reiserouten zur Buchmesse 2026
Redakteur
Von Cornelia Schönberg
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Die Leipziger Buchmesse ist eröffnet - die Gelegenheit für einen Trip in die Messestadt. „Freie Presse“ nennt sieben aktuelle Optionen, wie man von Freiberg mit Bus, Bahn oder Auto hinkommt.

100 Kilometer liegen zwischen Freiberg und dem Messegelände Leipzig. Dieser Tage pilgern wieder tausende Menschen dorthin zum Lesen, Lauschen, Schmökern, Ausprobieren, Kaufen und Netzwerken. Die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto „Wo Geschichten uns verbinden“. Von Freiberg aus kann man mit Bus, Bahn oder Auto fahren.
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