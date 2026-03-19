Freiberg – Leipzig: Die besten Reiserouten zur Buchmesse 2026

Freiberg
Die Leipziger Buchmesse ist eröffnet - die Gelegenheit für einen Trip in die Messestadt. „Freie Presse“ nennt sieben aktuelle Optionen, wie man von Freiberg mit Bus, Bahn oder Auto hinkommt.
100 Kilometer liegen zwischen Freiberg und dem Messegelände Leipzig. Dieser Tage pilgern wieder tausende Menschen dorthin zum Lesen, Lauschen, Schmökern, Ausprobieren, Kaufen und Netzwerken. Die Messe steht dieses Jahr unter dem Motto „Wo Geschichten uns verbinden“. Von Freiberg aus kann man mit Bus, Bahn oder Auto fahren.
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