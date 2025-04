Freiberg: Letzte Chance für „Dracula“-Fans

Eigentlich ist die Vorstellung am Dienstag, 19.30 Uhr in der Nikolaikirche schon ausverkauft. Aber für echte Fans gibt es noch einen Chance.

Freiberg.

Am Dienstag, 1. April, um 19.30 Uhr treibt zum letzten Mal „Dracula“ im Musical von Frank Wildhorn, Don Black und Christopher Hampton sein Unwesen in der Freiberger Nikolaikirche. Schnell sein lohnt sich, denn für Musicalfans, die noch einmal dabei sein wollen und vielleicht schon frühere Aufführungen gesehen haben, gibt es zu der eigentlich ausverkauften Vorstellung insgesamt 50 zusätzliche „Fan-Karten“ für Steh- und Hörplätze, die üblicherweise gar nicht verkauft werden, teilte Theatersprecher Christoph Nieder mit. Diese Plätze zum Einheitspreis von 10 Euro sind am Dienstag, ab 10 Uhr an der Vorverkaufskasse im Silbermannhaus und an der Abendkasse ab eine Stunde vor Vorstellungsbeginn erhältlich. (fp)