Die Polizei hat einen 29-Jährigen nach seiner Fahrerflucht gestellt.
Die Polizei hat einen 29-Jährigen nach seiner Fahrerflucht gestellt.
Freiberg
Freiberg: Nach einem Unfall flüchtet ein 29-Jähriger
Redakteur
Von Uwe Rechtenbach
Zeugen können die Polizei auf die Spur eines Unfallverursachers bringen. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Die Polizei hat am 5. September einen Mann gestellt, der kurz zuvor eine Unfallflucht begangen hatte. Laut einer Mitteilung von Montag informierten Zeugen darüber, dass ein Transporter auf der Oststraße gegen ein geparktes Auto gefahren sei und danach geflüchtet sei. Der 29-jährige Transporter-Fahrer stellte sein Auto auf der Schmiedestraße...
