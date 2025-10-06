Freiberg: Nach einem Unfall flüchtet ein 29-Jähriger

Zeugen können die Polizei auf die Spur eines Unfallverursachers bringen. Den Mann erwarten jetzt mehrere Anzeigen.

Die Polizei hat am 5. September einen Mann gestellt, der kurz zuvor eine Unfallflucht begangen hatte. Laut einer Mitteilung von Montag informierten Zeugen darüber, dass ein Transporter auf der Oststraße gegen ein geparktes Auto gefahren sei und danach geflüchtet sei. Der 29-jährige Transporter-Fahrer stellte sein Auto auf der Schmiedestraße...