Bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch in Freiberg wurde ein 29-Jähriger verletzt.
Bei einer Auseinandersetzung am Mittwoch in Freiberg wurde ein 29-Jähriger verletzt. Bild: Haertelpress
Freiberg
Freiberg: Polizei ermittelt zu Körperverletzung
Redakteur
Von Heike Hubricht
Bei einer tätlichen Auseinandersetzung am Mittwoch in Freiberg wurde ein 29-Jähriger verletzt.

Die Freiberger Polizei ermittelt zu einem Körperverletzungsdelikt. Laut einer Polizeisprecherin bemerkte eine Funkstreifenwagenbesatzung am Mittwoch gegen 17 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Gehweg der Olbernhauer Straße. Die Polizisten schritten umgehend ein, woraufhin der Angreifer flüchtete. Während...
