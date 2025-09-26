Freiberg: Seniorin im Garten durch Steinwurf verletzt

Zu dem Fall von gefährlicher Körperverletzung, der sich bereits Ende Juni ereignet hat, sucht die Kriminalpolizei jetzt Zeugen.

Freiberg.

Für seine laufenden Ermittlungen in einem Fall von gefährlicher Körperverletzung in Freiberg sucht der Kriminaldienst des Polizeireviers Freiberg Zeugen. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe sich eine Seniorin am 26. Juni dieses Jahres in der Kleingartenanlage „Silberblick“ an der Scheunenstraße in ihrer Parzelle aufgehalten. Gegen 10 Uhr sei die Frau dort unvermittelt von einem Stein am Rücken getroffen und leicht verletzt worden. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte den Stein offenbar vom Gelände der „Alten Elisabeth“ aus in Richtung der Kleingartenanlage geworfen und waren dann unerkannt verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03731 70-0 im Polizeirevier Freiberg zu melden. (mib)