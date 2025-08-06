Freiberg: Stadt- und Bergbaumuseum muss am Freitag eher schließen

Viele Mitarbeiter sind laut Stadtverwaltung erkrankt. Für Ferienkinder gibt es dennoch ein kreatives Angebot.

Freiberg. Das Stadt- und Bergbaumuseum muss am Freitag, 8 . August, seine Öffnungszeit verkürzen, da viele Mitarbeiter erkrankt sind, teilte die Stadtverwaltung Freiberg mit. Für Besucher sei die „Silberne Pforte“ an diesem Tag nur von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Dadurch könne auch der für 14 Uhr geplante Ferienabschluss mit Silberstadt-Königin Laura nicht stattfinden. Wer dennoch basteln wolle, könne aber um 10 Uhr teilnehmen (ohne die Silberstadt-Königin). Die Teilnehmenden nehmen gemeinsam die Porträts von Kurfürst August und Kurfürstin Anna von Sachsen unter die Lupe. Im kreativen Teil gestalten sie ein eigenes Porträt – inspiriert von der Kunst der Renaissance und mit einem selbst verzierten Rahmen. Veranstaltungsort ist der Kunsthandwerkerhof (Junior Forscher der TU Bergakademie), Burgstraße 19. Die Teilnehmerzahl ist auf 15 Personen begrenzt, eine Anmeldung ist erforderlich unter [email protected] oder telefonisch unter 03731 273590.

Wer lieber zuhause kreativ werden möchte: Auf der Museumsinternetseite finden kleine Künstlerinnen und Künstler beim Format „Museum kreativ“ eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um eigene Werke zu gestalten.

Ab Samstag, 9. August, sind die Ausstellungen und Angebote des Museums wieder zu den regulären Öffnungszeiten zugänglich. (fp)

www.museum-freiberg.de/museum-kreativ