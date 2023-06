Freiberg: Studierende sorgen am Donnerstagabend in der Altstadt für Trubel

Freiberg.

In der Innenstadt von Freiberg sind am Donnerstagabend Scharen von Studentinnen und Studenten unterwegs. Grund ist die traditionelle Bierkastenwanderung der TU Bergakademie Freiberg. In Teams ziehen die Studenten durch die Stadt: mit schrillen Kostümen, lauter Musik und teils witzig geschmückten Handwagen. (hh)