Freiberg: Telefonpanne im Rathaus

Freiberg
Die Freiberger Stadtverwaltung war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar. Was war der Grund?
Kein Anschluss unter dieser Nummer: Die Freiberger Stadtverwaltung ist am Dienstag nur schwer beziehungsweise gar nicht telefonisch zu erreichen gewesen. Laut Stadtsprecherin Sandra Eberbach war der Grund eine Störung in der Telefonanlage. Bei Bauarbeiten im Rathausgebäude sei ein Kabel beschädigt worden. Die Techniker hätten mit Hochdruck...
