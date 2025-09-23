Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Freiberger Rathaus war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar.
Das Freiberger Rathaus war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar. Bild: Eckardt Mildner/Symbolbild
Das Freiberger Rathaus war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar.
Das Freiberger Rathaus war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar. Bild: Eckardt Mildner/Symbolbild
Freiberg
Freiberg: Telefonpanne im Rathaus
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Freiberger Stadtverwaltung war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar. Was war der Grund?

Kein Anschluss unter dieser Nummer: Die Freiberger Stadtverwaltung ist am Dienstag nur schwer beziehungsweise gar nicht telefonisch zu erreichen gewesen. Laut Stadtsprecherin Sandra Eberbach war der Grund eine Störung in der Telefonanlage. Bei Bauarbeiten im Rathausgebäude sei ein Kabel beschädigt worden. Die Techniker hätten mit Hochdruck...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18.09.2025
2 min.
Freiberg: Brücke nur zum Altweibersommer in Kleinwaltersdorf vorübergehend geöffnet
Die Brückenbaustelle wird für das Altweibersommerfest in Kleinwaltersdorf zeitweise freigegeben.
Zum Stadtteilfest in Kleinwaltersdorf wird die Brücke auf der Hainichener Straße geöffnet. Wie sieht es danach aus?
Heike Hubricht
16.09.2025
2 min.
Freiberg: Warum ein Baum an der Stadtmauer gefällt wurde
Nach Baumfällarbeiten am Dienstagmorgen sind die Ringanlagen wieder freigegeben.
Ein Bergahorn in Freiberg fiel der Säge zum Opfer. Das sind die Gründe für die Fällung.
Heike Hubricht
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel