Freiberg: Terra mineralia öffnet mit neuen Mitmach-Angeboten

Freiberg
Ab 17. Januar begrüßt die Mineralienausstellung der TU Bergakademie Freiberg wieder Gäste. Spannende Architektur-Rundgänge im Schloss Freudenstein und mehr sind geplant.
Nach zwei Wochen Schließzeit empfängt die Terra mineralia ab Samstag, 17. Januar, wieder ihre Besucher. Das Team stellt neue Angebote zum Mitmachen und Ausprobieren vor. Neben der Familienführung „Nachts durchs Museum“ wird es eine zweite Familienführung geben. Für Besucher, die sich für die Architektur des Schlosses Freudenstein...
