MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines Syrers am Samstag.
Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines Syrers am Samstag. Bild: Carsten Rehder/dpa
Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines Syrers am Samstag.
Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines Syrers am Samstag. Bild: Carsten Rehder/dpa
Freiberg
Freiberg: Unbekannte werfen Pflasterstein mit rechtsextremen Botschaften in Wohnung eines Syrers
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines 30-Jährigen. Der Stein durchschlug eine Scheibe und beschädigte einen Fernseher.

Freiberg.

Ein gewaltsamer Angriff mit offenkundigem rechtsextremen Hintergrund auf die Wohnung eines 30-jährigen Syrers am Samstagabend in Freiberg beschäftigt die Ermittler des Staatsschutzes der Polizei. Laut Polizei warfen Unbekannte gegen 19.55 Uhr einen etwa zehn mal zehn mal zehn Zentimeter großen Pflasterstein durch das geschlossene Fenster einer Erdgeschoss-Wohnung in der Tschaikowskistraße. Der Stein beschädigte neben dem Fenster in der Wohnung einen Fernseher. Der syrische Mieter war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause. Auf dem Stein befanden sich mit beleidigende Schriftzüge sowie ein Hakenkreuz. (kru)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
12:10 Uhr
1 min.
Freiberg: Diebe plündern Camping-Bus
In Freiberg-Zug ist ein Wohnmobil aufgebrochen worden. Die Polizei ermittelt.
Ein im Ortsteil Zug geparkter umgebauter VW-Bus wurde aufgebrochen und leergeräumt. Was haben die Diebe mitgenommen?
Cornelia Schönberg
18.11.2025
1 min.
Amtsgericht Chemnitz: Unbekannte schmeißen Scheibe ein
Gegen 18 Uhr flog der Stein gegen eine Scheibe des Gebäudes.
Am Montagabend wurde eine Scheibe am Chemnitzer Amtsgericht beschädigt. Die Polizei ermittelt.
Denise Märkisch
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
Mehr Artikel