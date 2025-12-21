Freiberg: Unbekannte werfen Pflasterstein mit rechtsextremen Botschaften in Wohnung eines Syrers

Der Staatsschutz ermittelt zu einem Angriff auf die Wohnung eines 30-Jährigen. Der Stein durchschlug eine Scheibe und beschädigte einen Fernseher.

Freiberg.

Ein gewaltsamer Angriff mit offenkundigem rechtsextremen Hintergrund auf die Wohnung eines 30-jährigen Syrers am Samstagabend in Freiberg beschäftigt die Ermittler des Staatsschutzes der Polizei. Laut Polizei warfen Unbekannte gegen 19.55 Uhr einen etwa zehn mal zehn mal zehn Zentimeter großen Pflasterstein durch das geschlossene Fenster einer Erdgeschoss-Wohnung in der Tschaikowskistraße. Der Stein beschädigte neben dem Fenster in der Wohnung einen Fernseher. Der syrische Mieter war zum Zeitpunkt der Tat nicht zu Hause. Auf dem Stein befanden sich mit beleidigende Schriftzüge sowie ein Hakenkreuz. (kru)