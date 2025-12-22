Pflastersteinwurf auf syrische Wohnung in Freiberg: Staatsschutz ermittelt

Ein syrischer Mieter wird in Freiberg mutmaßlich zur Zielscheibe von Rechtsextremen. Ein Bündnis warnt vor Hass und Hetze und ruft zu Zusammenhalt auf. Der Staatsschutz ermittelt.

Am Samstagabend vor Weihnachten 2025 haben Unbekannte im Wohngebiet „Wasserberg" gegen 19.55 Uhr einen etwa zehn mal zehn Zentimeter großen Pflasterstein in das geschlossene Fenster einer Wohnung geworfen. Die Scheibe zersplitterte, ein Fernseher wurde getroffen, verletzt wurde niemand: Der Mieter, ein 30-jähriger Syrer, war laut Polizei