Freiberg: Verunglückter Radfahrer stirbt im Krankenhaus

Wie die Polizei mitteilt, ist der am 20. Mai in Freiberg verunglückte 86-jährige Radfahrer in der Nacht zum Montag im Krankenhaus gestorben. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen dauern an, heißt es weiter. Der Mann war am 20. Mai gegen 15.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Kohlenstraße in Freiberg unterwegs und stürzte beim Auffahren auf die...