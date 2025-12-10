Freiberg: Vortrag über Kunstwerke des Dresdner Schlosshofes

Freiberg
Die nächste Veranstaltung des Freundeskreises Alte Kulturen Freiberg findet am Freitag statt.
Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt für Freitagabend zu einem Vortrag über die Ikonografie des Großen Schlosshofes zu Dresden ein. Das kündigt Vereinschef Andreas Müller an. Die wiedergewonnene Ausgestaltung ist ein echter Blickfang: Szenen aus der römischen Geschichte und biblische Mythen werden in Kratz-Putz-Technik gezeigt....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.