Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet am Freitag im Brauhof Freiberg statt.
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet am Freitag im Brauhof Freiberg statt. Bild: E. Mildner
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet am Freitag im Brauhof Freiberg statt.
Der Vortrag des Freundeskreises Alte Kulturen findet am Freitag im Brauhof Freiberg statt. Bild: E. Mildner
Freiberg
Freiberg: Vortrag über Kunstwerke des Dresdner Schlosshofes
Redakteur
Von Heike Hubricht
Die nächste Veranstaltung des Freundeskreises Alte Kulturen Freiberg findet am Freitag statt.

Der Freundeskreis Alte Kulturen Freiberg lädt für Freitagabend zu einem Vortrag über die Ikonografie des Großen Schlosshofes zu Dresden ein. Das kündigt Vereinschef Andreas Müller an. Die wiedergewonnene Ausgestaltung ist ein echter Blickfang: Szenen aus der römischen Geschichte und biblische Mythen werden in Kratz-Putz-Technik gezeigt....
