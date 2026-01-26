Freiberg warnt vor Eis auf Teichen – Eisbahn auf Schlosshof Freudenstein als Alternative

Freiberg
Die Stadtverwaltung Freiberg gibt gefrorene Gewässer nicht frei und kontrolliert keine Eisdicken.
Auf Freibergs Teichen haben sich Eisschichten gebildet. Doch die Stadt Freiberg warnt vor falscher Sicherheit. „Die Stadtverwaltung gibt keine Freigabe zur öffentlichen Nutzung gefrorener Gewässer. Tragfähigkeit und Eisdicke werden nicht festgestellt oder kontrolliert“, so Sprecherin Sandra Eberbach. Vom Betreten zugefrorener Flüsse und...
