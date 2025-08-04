Freiberg: Warum am Samstag ein Zug ausfiel

Am Samstagmorgen haben Reisende in Freiberg vergeblich auf einen Regionalzug nach Chemnitz gewartet. Er fiel aus. Woran lag es?

Am Samstagmorgen haben Reisende in Freiberg vergeblich auf die Regionalbahn 30 nach Chemnitz, der planmäßig 6.51 Uhr abfahren sollte, gewartet. Das berichtete eine Leserin der „Freien Presse“ aus Freiberg. Der Zug sollte eigentlich aus Dresden kommen. „Ich bin dann mit dem Regionalexpress nach Chemnitz gefahren“, so die Leserin.