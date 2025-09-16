Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach Baumfällarbeiten am Dienstagmorgen sind die Ringanlagen wieder freigegeben.
Nach Baumfällarbeiten am Dienstagmorgen sind die Ringanlagen wieder freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Nach Baumfällarbeiten am Dienstagmorgen sind die Ringanlagen wieder freigegeben.
Nach Baumfällarbeiten am Dienstagmorgen sind die Ringanlagen wieder freigegeben. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberg: Warum ein Baum an der Stadtmauer gefällt wurde
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Bergahorn in Freiberg fiel der Säge zum Opfer. Das sind die Gründe für die Fällung.

Ein schadhafter Bergahorn ist am Dienstagmorgen an den Ringanlagen in Freiberg gefällt worden. Der „Baumveteran“ stand zwischen dem Spielplatz am Donatsring und dem Kreiskrankenhaus. Laut Stadtsprecherin Sandra Eberbach befand sich der Ahorn am Ende seiner Lebenszeit. Sein Stamm war demnach teilweise hohl, und die Versorgung der Krone mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:45 Uhr
1 min.
„Jazz in Church“ in Wechselburg
„Herje Mine“, das sind fünf Musiker aus Polen, Israel, Venezuela und Deutschland.
Sonntagskultur 2025 - Kulturhauptstadt Chemnitz, unter diesem Motto beteiligt sich auch die Kirchgemeinde Wechselburg mit attraktiven Konzerten.
Ingolf Rosendahl
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
06:00 Uhr
2 min.
Freiberg: Brücke nur zum Altweibersommer in Kleinwaltersdorf vorübergehend geöffnet
Die Brückenbaustelle wird für das Altweibersommerfest in Kleinwaltersdorf zeitweise freigegeben.
Zum Stadtteilfest in Kleinwaltersdorf wird die Brücke auf der Hainichener Straße geöffnet. Wie sieht es danach aus?
Heike Hubricht
08:52 Uhr
2 min.
Roche kauft US-Biotechfirma 89bio in Milliardendeal
Pharmakonzern Roche übernimmt die US-Biotechfirma 89bio. (Archivbild)
Der Schweizer Pharmariese greift tief in die Tasche: Was steckt hinter dem Milliardenkauf von 89bio – und warum gilt ein Wirkstoffkandidat der Amerikaner als Hoffnung bei Lebererkrankungen?
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
09:00 Uhr
1 min.
Gefahr für Fußgänger: Warum ein Gehweg an der Freiberger Stadtmauer gesperrt ist
Ein Teil der Ringanlagen entlang der Stadtmauer darf zurzeit nicht betreten werden.
Nahe dem Spielplatz am Donatsring ist zurzeit kein Durchkommen für Radfahrer und Spaziergänger.
Eva-Maria Hommel
Mehr Artikel