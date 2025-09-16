Freiberg: Warum ein Baum an der Stadtmauer gefällt wurde

Freiberg
Ein Bergahorn in Freiberg fiel der Säge zum Opfer. Das sind die Gründe für die Fällung.
Ein schadhafter Bergahorn ist am Dienstagmorgen an den Ringanlagen in Freiberg gefällt worden. Der „Baumveteran“ stand zwischen dem Spielplatz am Donatsring und dem Kreiskrankenhaus. Laut Stadtsprecherin Sandra Eberbach befand sich der Ahorn am Ende seiner Lebenszeit. Sein Stamm war demnach teilweise hohl, und die Versorgung der Krone mit...
