MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Reisende in Freiberg mussten am Montagmorgen lange Verspätungen in Kauf nehmen.
Reisende in Freiberg mussten am Montagmorgen lange Verspätungen in Kauf nehmen. Foto: Eva-Maria Hommel
Reisende in Freiberg mussten am Montagmorgen lange Verspätungen in Kauf nehmen.
Reisende in Freiberg mussten am Montagmorgen lange Verspätungen in Kauf nehmen. Foto: Eva-Maria Hommel
Freiberg
Freiberg: Warum es auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau am Freitag Verspätungen gab
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Verspätungen auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau haben am Freitagmorgen auch Reisende aus Freiberg getroffen.

Verspätungen auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau haben am Freitagmorgen zahlreiche Reisende betroffen. Eine Pendlerin aus Freiberg stellte 8.30 Uhr fest: „Offenbar fährt gerade kein Zug – weder nach Chemnitz noch nach Dresden.“
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.01.2026
1 min.
RB 30 nach Chemnitz und Zwickau kommt später in Freiberg an
Die RB 30 (Archivbild) kam am Dienstag erst 9.12 Uhr statt 8.51 Uhr in Freiberg an.
Was war die Ursache für die Verspätung der Regionalbahn über Chemnitz nach Zwickau?
Heike Hubricht
18:51 Uhr
8 min.
Deutsche Waffenfirmen an der Börse
Der Panther-Kampfpanzer von Rheinmetall (links) steht neben anderen Panzern und Haubitzen des Rüstungskonzerns bei einer Vorführung in Unterlüß.
Die Liste ist nicht lang, aber sie wird länger: Mit Vincorion ist eine weitere deutsche Rüstungsfirma an der Börse, andere sind schon da. Es geht um Panzer, Schiffe, Munition und Meerestechnik.
Wolf von Dewitz, dpa
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
18:59 Uhr
1 min.
Pötsch soll VW-Chefkontrolleur bleiben
Hans Dieter Pötsch will VW-Chefkontrolleur bleiben. (Archivbild)
Seit über einem Jahrzehnt steht Hand Dieter Pötsch an der Spitze des VW-Aufsichtsrates. Nun strebt er eine weitere Amtszeit an.
04.03.2026
3 min.
Baustelle auf der Zugstrecke Chemnitz–Freiberg: Fahrt dauert doppelt so lang
Reisende zwischen Freiberg und Chemnitz müssen sich auf Schienenersatzverkehr einstellen.
Erneut trifft es die Regionalverkehrs-Hauptstrecke zwischen Dresden und Hof: Fahrgäste müssen in Ersatzbusse umsteigen, Freiberg ist besonders betroffen. Warum kommt die Information so spät?
Heike Hubricht und Eva-Maria Hommel
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel