Freiberg: Warum es auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau am Freitag Verspätungen gab

Verspätungen auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau haben am Freitagmorgen auch Reisende aus Freiberg getroffen.

Verspätungen auf der Bahnstrecke Dresden-Chemnitz-Zwickau haben am Freitagmorgen zahlreiche Reisende betroffen. Eine Pendlerin aus Freiberg stellte 8.30 Uhr fest: „Offenbar fährt gerade kein Zug – weder nach Chemnitz noch nach Dresden.“