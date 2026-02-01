MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Einen Polizeieinsatz gab es am Sonntagvormittag in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg.
Einen Polizeieinsatz gab es am Sonntagvormittag in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg. Bild: M. Schlenkrich
Einen Polizeieinsatz gab es am Sonntagvormittag in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg.
Einen Polizeieinsatz gab es am Sonntagvormittag in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg. Bild: M. Schlenkrich
Freiberg
Freiberg: Zwei Männer bei Polizeieinsatz in leer stehendem Fabrikgebäude vorläufig festgenommen
Von Heike Hubricht, Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sieben Polizisten rückten am Sonntag zur Berthelsdorfer Straße in Freiberg aus. Auch ein Hund war dabei. Was war geschehen?

Einen Polizeieinsatz hat es am Sonntag, 10.15 Uhr in einem verwaisten Fabrikgebäude in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg gegeben. Das bestätigte Dirk Haubold, der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz. Zwei deutsche Staatsangehörige (40/45) sind demnach dringend tatverdächtig, in das verschlossene Ex-Firmengebäude eingedrungen zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
19.01.2026
1 min.
Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus
Großeinsatz am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg – Fehlalarm.
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
31.01.2026
2 min.
Feuerwehreinsatz bei Brand-Erbisdorf: Auto brennt völlig aus
Ein Mercedes brannte am Samstagvormittag bei Langenau, Stadtteil von Brand-Erbisdorf, aus.
Zu einem Autobrand sind die freiwilligen Feuerwehren Langenau und Oberreichenbach am Samstagvormittag ausgerückt. Was war die Ursache?
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel