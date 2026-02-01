Freiberg: Zwei Männer bei Polizeieinsatz in leer stehendem Fabrikgebäude vorläufig festgenommen

Sieben Polizisten rückten am Sonntag zur Berthelsdorfer Straße in Freiberg aus. Auch ein Hund war dabei. Was war geschehen?

Einen Polizeieinsatz hat es am Sonntag, 10.15 Uhr in einem verwaisten Fabrikgebäude in der Berthelsdorfer Straße in Freiberg gegeben. Das bestätigte Dirk Haubold, der Diensthabende der Polizeidirektion Chemnitz. Zwei deutsche Staatsangehörige (40/45) sind demnach dringend tatverdächtig, in das verschlossene Ex-Firmengebäude eingedrungen zu...