Nach Einbruch in verwaistes Fabrikgebäude in Freiberg: Staatsanwaltschaft nennt neuen Stand

Freiberg
Nach dem Polizeieinsatz in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Berthelsdorfer Straße am 1. Februar gibt es neue Informationen.
Nach dem Einbruch am 1. Februar 2026 in ein leerstehendes Fabrikgebäude an der Berthelsdorfer Straße in Freiberg befinden sich die beiden festgenommenen Männer in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Donnerstag auf Anfrage der „Freien Presse“ mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.