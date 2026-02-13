MENÜ
Einen Polizeieinsatz gab es am 1. Februar 2026 an der Berthelsdorfer Straße in Freiberg.
Freiberg
Nach Einbruch in verwaistes Fabrikgebäude in Freiberg: Staatsanwaltschaft nennt neuen Stand
Von Heike Hubricht
Nach dem Polizeieinsatz in einem leerstehenden Fabrikgebäude an der Berthelsdorfer Straße am 1. Februar gibt es neue Informationen.

Nach dem Einbruch am 1. Februar 2026 in ein leerstehendes Fabrikgebäude an der Berthelsdorfer Straße in Freiberg befinden sich die beiden festgenommenen Männer in Untersuchungshaft. Das teilte die Staatsanwaltschaft Chemnitz am Donnerstag auf Anfrage der „Freien Presse“ mit.
