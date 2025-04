Freiberg: Zweiter Windrad-Flügel rollt nach Kleinschirma

Der Spezialtransport von Freiberg nach Kleinschirma erregte großes Aufsehen. Die Leistung nötigt auch Gegnern des Windparks Respekt ab.

Rund 100 Schaulustige haben in der Nacht zum Montag den Transport eines Windrad-Flügels von Freiberg nach Kleinschirma verfolgt. Gegen 22 Uhr startete der Spezialtransport am Verladeplatz an der B 101 in Höhe der Brauerei. Die Bundesstraße wurde für den Transport zeitweise gesperrt.