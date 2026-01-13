Freiberger Amtsgericht wird zur Jahrzehnt-Baustelle

Freiberg
Die Sanierung des markanten Gebäudes an der Beethovenstraße dauert seit 2017 an. Zuletzt hatte Anfang 2024 ein Wasserschaden die Wiedereröffnung verhindert. Inzwischen gibt es neue Hoffnung.
Für Jochen Sell ist die Sanierung des altehrwürdigen Amtsgerichts an der Beethovenstraße in Freiberg „ein kleines Zwickau“. Der frühere Direktor des Gerichts, der vorige Woche feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden ist, spielt dabei auf die Justizvollzugsanstalt an, die Sachsen und Thüringen gemeinsam im Zwickauer Stadtteil...
