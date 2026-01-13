MENÜ
Das Amtsgericht in Freiberg scheint im Winterschlaf zu liegen. Erst in der zweiten Jahreshälfte soll hier weitergebaut werden. Das Gebäude wird seit 2017 saniert.
Das Amtsgericht in Freiberg scheint im Winterschlaf zu liegen. Erst in der zweiten Jahreshälfte soll hier weitergebaut werden. Das Gebäude wird seit 2017 saniert. Bild: Eckardt Mildner
An dieser Verbindungsstelle der Löschwasserleitung im Dachboden des Gerichts soll im Januar 2024 tagelang ungehindert Wasser ausgetreten sein.
An dieser Verbindungsstelle der Löschwasserleitung im Dachboden des Gerichts soll im Januar 2024 tagelang ungehindert Wasser ausgetreten sein. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Dr. Leon Ross, Präsident des Oberlandesgerichts Dresden.
Dr. Leon Ross, Präsident des Oberlandesgerichts Dresden. Bild: Tim Fischer/Archiv
Volkmar Kuhn, neuer Direktor des Amtsgerichts Freiberg.
Volkmar Kuhn, neuer Direktor des Amtsgerichts Freiberg. Bild: Tim Fischer/Archiv
Jochen Sell, früherer Direktor des Amtsgerichts Freiberg.
Jochen Sell, früherer Direktor des Amtsgerichts Freiberg. Bild: Tim Fischer/Archiv
Freiberg
Freiberger Amtsgericht wird zur Jahrzehnt-Baustelle
Von Steffen Jankowski, Wieland Josch
Die Sanierung des markanten Gebäudes an der Beethovenstraße dauert seit 2017 an. Zuletzt hatte Anfang 2024 ein Wasserschaden die Wiedereröffnung verhindert. Inzwischen gibt es neue Hoffnung.

Für Jochen Sell ist die Sanierung des altehrwürdigen Amtsgerichts an der Beethovenstraße in Freiberg „ein kleines Zwickau“. Der frühere Direktor des Gerichts, der vorige Woche feierlich in den Ruhestand verabschiedet worden ist, spielt dabei auf die Justizvollzugsanstalt an, die Sachsen und Thüringen gemeinsam im Zwickauer Stadtteil...
