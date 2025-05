Freiberger Dom-Förderer pflegen Grünen Friedhof

Der Freiberger Dom-Förderverein hat den Grünen Friedhof für das Goldene Pforte-Jubiläum herausgeputzt. Sträucher und Bäume wurden gepflegt.

Ein Frühjahrsputz mit fleißigen Helfern: Mitglieder des Dom-Fördervereins haben den Grünen Friedhof des Doms St. Marien zu Freiberg jetzt gehegt und gepflegt. In der geschichtsträchtigen Anlage brachten sie beispielsweise die Rabatten in Ordnung und verschnitten Bäume und Sträucher. Hintergrund: Der Verein will mithelfen, „dass der Grüne...