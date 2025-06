Freiberger Domkonzert erinnert an eine Abendmusik vor 80 Jahren

Am Donnerstag, 3. Juli, musizieren die Dresdner Geigerin Margret Baumgartl und Domorganist Albrecht Koch. Auf dem Programm steht die erste Abendmusik nach dem Zweiten Weltkrieg.

Freiberg.

Die Dresdner Geigerin Margret Baumgartl gestaltet mit Domorganist Albrecht Koch am Donnerstag, 3. Juli, 19.30 Uhr das nächste Orgelkonzert im Dom. Im Zentrum steht das Programm der ersten Abendmusik nach dem Zweiten Weltkrieg, die der damalige Domkantor Arthur Eger nur wenige Wochen nach Kriegsende am 7. Juni 1945 im Dom spielte. Auf dem Programm standen damals Werke von Johann Sebastian Bach: zwei große freie Orgelwerke, zwei Sonaten für Violine und Orgel sowie zwei Choralvorspiele, deren Liedverse vom Domchor gesungen worden. Der Domchor ist so auch in der Abendmusik zu erleben und singt unter der Leitung von Clemens Lucke. Karten zu 10, ermäßigt 7 Euro gibt es im Domladen sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen. (fp)