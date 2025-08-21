Freiberger Eisenbahn: Neuer Name für die Bahnstation „Holzhau Skilift“ geplant

Freiberg
Die neue Beschilderung am Bahnsteig ist unübersehbar. Sie nimmt vorweg, was in Zukunft auch im Fahrplan stehen soll - und was für den Tourismus im Erzgebirge wichtiger wird.
Die Bahnstation „Holzhau Skilift“ der Freiberger Eisenbahn hat seit Juli eine neue Optik: Groß steht der Schriftzug der Blockline auf einem neuen Wegweiser, daneben „Start und Ziel“, dazu Fahrrad- und Pfeil-Piktogramme. Den eigentlichen Namen der Station „Holzhau Skilift“ muss man fast suchen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.