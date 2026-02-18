MENÜ
Freiberg
Freiberger Energiestammtisch: Chancen und Herausforderungen für das Stromnetz
Redakteur
Von Ute George
Am 23. Februar thematisiert der Freiberger Energiestammtisch das Stromnetz. Udo Stöckel bietet Einblicke in Dunkelflaute und Hellbrise.

Freiberg.

Der erste Energiestammtisch in diesem Jahr am Montag, 23. Februar widmet sich den Chancen und Herausforderungen für das Stromnetz. Als Referent gibt Udo Stöckel, Geschäftsführer der Freiberger Stromversorgung GmbH, Einblicke in die aktuelle Entwicklung der Stromerzeugung. Dabei erläutert er die energiewirtschaftlichen Begriffe Dunkelflaute und Hellbrise als herausfordernde Wettersituationen, die insbesondere für erneuerbare Energien von Bedeutung sind und eine zentrale Rolle für Netzstabilität und Versorgungssicherheit spielen. Die Betrachtung des Stromnetzes richtet sich auch auf Freiberg. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Karl-Kegel-Straße 75, die Teilnahme ist kostenfrei. (ug)

Mehr Artikel