Freiberger Freizeitmesse 50 plus gibt Tipps für Senioren

Noch bis 17 Uhr können sich Interessenten am Mittwoch im Freiberger Tivoli über Angebote für die reifere Generation informieren.

Zum 14. Mal findet in Freiberg am Mittwoch die Freizeitmesse 50 plus statt. Schon zur Eröffnung um 10 Uhr tummelten sich Interessenten im Tivoli Freiberg; die Messe läuft noch bis 17 Uhr in dem Konzert- und Ballhaus an der Külzstraße. „Es sind gut 40 Aussteller vertreten - von Vereinen bis Firmen.“ Viele Neue hätten den Weg ins Tivoli...