Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Die Vorsitzende der Landfrauen, Erika Wittig (r.): „Seit 33 Jahren gibt es uns schon in 5 Gruppen mit über 150 Landfrauen. Von Weißenborn über Nassau nach Eppendorf sind wir aktiv, treffen uns einmal im Monat Montags in unseren Gruppen."
Die Vorsitzende der Landfrauen, Erika Wittig (r.): „Seit 33 Jahren gibt es uns schon in 5 Gruppen mit über 150 Landfrauen. Von Weißenborn über Nassau nach Eppendorf sind wir aktiv, treffen uns einmal im Monat Montags in unseren Gruppen.“ Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Die Vorsitzende der Landfrauen, Erika Wittig (r.): „Seit 33 Jahren gibt es uns schon in 5 Gruppen mit über 150 Landfrauen. Von Weißenborn über Nassau nach Eppendorf sind wir aktiv, treffen uns einmal im Monat Montags in unseren Gruppen.“
Die Vorsitzende der Landfrauen, Erika Wittig (r.): „Seit 33 Jahren gibt es uns schon in 5 Gruppen mit über 150 Landfrauen. Von Weißenborn über Nassau nach Eppendorf sind wir aktiv, treffen uns einmal im Monat Montags in unseren Gruppen.“ Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger Freizeitmesse 50 plus gibt Tipps für Senioren
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch bis 17 Uhr können sich Interessenten am Mittwoch im Freiberger Tivoli über Angebote für die reifere Generation informieren.

Zum 14. Mal findet in Freiberg am Mittwoch die Freizeitmesse 50 plus statt. Schon zur Eröffnung um 10 Uhr tummelten sich Interessenten im Tivoli Freiberg; die Messe läuft noch bis 17 Uhr in dem Konzert- und Ballhaus an der Külzstraße. „Es sind gut 40 Aussteller vertreten - von Vereinen bis Firmen.“ Viele Neue hätten den Weg ins Tivoli...
15:30 Uhr
2 min.
Aktion des Klimabündnisses: Chemnitzer Hausbesitzer öffnen ihre Heizungskeller
Städte und Gemeinde diskutieren derzeit darüber, welche Wärmenetze die Zukunft braucht. Wärmepumpen spielen dabei eine Rolle.
Bundesweit rücken am 15. November Keller in den Fokus, um auf klimafreundliches Heizen aufmerksam zu machen. In Chemnitz geht es um Wärmepumpen und wie der Einsatz funktioniert.
Denise Märkisch
10.11.2025
2 min.
Gaudi zum 11.11. auf dem Freiberger Obermarkt
Faschingsbeginn auf dem Freiberger Obermarkt: Philipp Preißler und Martin Seltmann übergeben die Schlüssel. Das Motto lautet „Flower Power“.
Heike Hubricht
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
11.11.2025
2 min.
Angehende Erzieher gestalten mit Freiberger Kindern bunten Martinstag
In Freiberg werden angehende Erzieher ausgebildet. Die neuen Azubis haben den Umgang mit kleinen Kindern gleich ganz praktisch geübt.
Cornelia Schönberg
15:38 Uhr
1 min.
Vogtland-Autor liest im Plauener Goethekreis aus „Schatten der Zeit“
Der Gedichtband „Meißener Land" von Jörg M. Pönnighaus ist eine Art Reisetagebuch.
Der Schriftsteller-Arzt Dr. Jörg M. Pönnighaus ist jetzt im Literaturverein mit Geschichten von kleinen Leuten zu Gast.
Sabine Schott
Mehr Artikel