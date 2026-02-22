Freiberger Geologen entdecken ein Stück Afrika in Bulgarien

Freiberg
Professor Thorsten Nagel und Dr. Iskander Muldashev von der TU Bergakademie haben eine Theorie zur Entstehung der Rhodopen aufgestellt - und das Gebirge um zig Millionen Jahre verjüngt.
Professor Thorsten Nagel von der TU Bergakademie Freiberg ist sich sicher: Afrika reicht im Grunde viel weiter nach Europa hinein als bislang angenommen. Bei Exkursionen in Bulgarien hat der Inhaber des Lehrstuhls für Endogene Geologie/Tektonik Spuren der afrikanischen Platte entdeckt – ungefähr 200 bis 300 Kilometer entfernt von der bislang...
