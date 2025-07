Freiberger Johannisbad wartet mit neuer Attraktion auf

Auf dem Gelände an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ist ein neuer Wasserspielplatz entstanden. Was bietet er und was hat er gekostet?

Das Freiberger Johannisbad ist um eine Attraktion reicher: Auf dem Gelände an der Johann-Sebastian-Bach-Straße ist ein neuer Wasserspielplatz eröffnet worden. „Ab sofort erwartet die kleinen Abenteurer und ihre Familien ein fantasie- und liebevoll gestalteter Kinderplanschbereich mitten im Grünen der Silberstadt", teilte Sylvia Fiedler vom...