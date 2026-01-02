MENÜ
Im Kreiskrankenhaus Freiberg sind 2025 insgesamt 529 Kinder zur Welt gekommen.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg sind 2025 insgesamt 529 Kinder zur Welt gekommen. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger Krankenhaus meldet 529 Geburten im Jahr 2025 - Wie heißt das Neujahrsbaby?
Von Marcel Schlenkrich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das erste Baby des neuen Jahres in der Gesundheitseinrichtung am Donatsring ist ein Mädchen.

In den beiden Kreißsälen des Kreiskrankenhauses Freiberg sind 2025 insgesamt 529 Kinder zur Welt gekommen. Wie aus der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu erfahren war, ist als erstes Kind im neuen Jahr ein Mädchen geboren worden. Tilli hat am Neujahrstag um 17.06 Uhr auf natürlichem Weg das Licht der Welt erblickt. Sie war 3600...
