Freiberger Krankenhaus meldet 529 Geburten im Jahr 2025 - Wie heißt das Neujahrsbaby?

Freiberg
Das erste Baby des neuen Jahres in der Gesundheitseinrichtung am Donatsring ist ein Mädchen.
In den beiden Kreißsälen des Kreiskrankenhauses Freiberg sind 2025 insgesamt 529 Kinder zur Welt gekommen. Wie aus der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe zu erfahren war, ist als erstes Kind im neuen Jahr ein Mädchen geboren worden. Tilli hat am Neujahrstag um 17.06 Uhr auf natürlichem Weg das Licht der Welt erblickt. Sie war 3600...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.