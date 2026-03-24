Freiberger Kreuzganggespräch ordnet Demokratiegefahr ein

Wenn der Glaube zur politischen Waffe wird: Das neuste Kreuzganggespräch in Freiberg widmete sich einer Entwicklung, die Demokratien unter Druck setzt: Dem christlichen Nationalismus.

In der Annenkapelle am Freiberger Dom hat ein neues Kreuzganggespräch mit dem Titel „Mit Gott gegen die Demokratie“ stattgefunden. Der Referent Arnd Henze sprach vor rund 60 Menschen über die Entstehung des christlichen Nationalismus und seinen Gefahren für demokratische Gesellschaften. Dabei ging Henze vor allem darauf ein, wie religiöse... In der Annenkapelle am Freiberger Dom hat ein neues Kreuzganggespräch mit dem Titel „Mit Gott gegen die Demokratie“ stattgefunden. Der Referent Arnd Henze sprach vor rund 60 Menschen über die Entstehung des christlichen Nationalismus und seinen Gefahren für demokratische Gesellschaften. Dabei ging Henze vor allem darauf ein, wie religiöse...