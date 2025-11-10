Freiberger „Mensch ärgere dich nicht“-Premiere wird zum Erfolg

Freiberg
Bei der 1. Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ im Tivoli würfelte die „Freie Presse“ mit – mit mäßigem Erfolg, aber viel Spaß.
Nun sitzen wir hier: Drei Männer und ein Nachwuchstalent spielen an einem Nachmittag „Mensch ärgere dich nicht“ – und durchleben dabei alle Höhen und Tiefen des beliebten Brettspiels. Der Anlass war die 1. Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“.
