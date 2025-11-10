Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch wenn nur einer die nächste Runde erreicht: Der Spaß dominierte das Spiel im Freiberger Tivoli.
Auch wenn nur einer die nächste Runde erreicht: Der Spaß dominierte das Spiel im Freiberger Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Auch wenn nur einer die nächste Runde erreicht: Der Spaß dominierte das Spiel im Freiberger Tivoli.
Auch wenn nur einer die nächste Runde erreicht: Der Spaß dominierte das Spiel im Freiberger Tivoli. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Freiberger „Mensch ärgere dich nicht“-Premiere wird zum Erfolg
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der 1. Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ im Tivoli würfelte die „Freie Presse“ mit – mit mäßigem Erfolg, aber viel Spaß.

Nun sitzen wir hier: Drei Männer und ein Nachwuchstalent spielen an einem Nachmittag „Mensch ärgere dich nicht“ – und durchleben dabei alle Höhen und Tiefen des beliebten Brettspiels. Der Anlass war die 1. Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
09.11.2025
1 min.
Freiberg sucht den Stadtmeister im „Mensch ärgere dich nicht“
 2 Bilder
52 Teilnehmer sind am Sonntag zur offiziellen ersten Stadtmeisterschaft gegeneinander angetreten.
Mathias Herrmann
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
06.11.2025
3 min.
Freiberg sucht erstmals seinen Stadtmeister: Wer ärgert sich am besten?
Strategie und Würfelglück sind gefragt zur Freiberger Stadtmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ (Symbolbild).
Am Sonntag startet die erste Stadtmeisterschaft Freibergs „Mensch ärgere dich nicht“. Dem Sieger winkt die Teilnahme an den Landesmeisterschaften. Das müssen Interessenten wissen.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel