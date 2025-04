Freiberger OB Sven Krüger legt die Amtskette ab: „Es war mir eine Ehre und Freude“

Bewegender Abschied: Nach 16 Jahren im Rathaus hat sich Sven Krüger von Hunderten Freibergern verabschiedet. Welche Pläne hat er als Landrat?

Rund 400 Menschen erlebten am Montagabend in der Freiberger Nikolaikirche Stadtgeschichte: Oberbürgermeister Sven Krüger (parteilos) hatte zu einem Empfang in die Konzert- und Tagungshalle am Buttermarkt geladen, um seine Amtskette abzulegen und sich als Chef des Rathauses der Silberstadt zu verabschieden. Der 51-Jährige, der zum 1. Mai sein...