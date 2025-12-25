MENÜ
Weihnachtsgeschenk mit Herz: Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten.
Weihnachtsgeschenk mit Herz: Chefarzt Dr. Ulrich Zügge freute sich sehr über den Scheck für die Kinderstation des Freiberger Krankenhauses, den ihm Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald überreichten. Bild: Heike Hubricht
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt.
Kronkorken für einen guten Zweck haben Felix Grunewald und Marcel Schlenkrich aus Freiberg gesammelt. Bild: Marcel Schlenkrich
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg.
Marcel Schlenkrich (l.) und Felix Grunewald übergaben einen Scheck über 753 Euro an Kerstin Schoß vom Frauenschutzhaus Freiberg. Bild: Heike Hubricht
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen.
50 „Glücksbringer“ spendierte Ute Fischer aus Wittgendorf in Thüringen. Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Freiberger sammeln Kronkorken: Weihnachtsgeschenke mit Herz für Krankenhaus und Frauenhaus
Von Heike Hubricht
Monatelang wurde gesammelt, nun steht fest, wofür sich der Einsatz gelohnt hat. Eine ungewöhnliche Aktion mit Kronkorken hat in Freiberg konkrete Hilfe für zwei Einrichtungen ermöglicht.

Manchmal steckt Hilfe in den kleinsten Dingen. In Freiberg ist aus Kronkorken, die sonst achtlos weggeworfen würden, ein Weihnachtsgeschenk für zwei Einrichtungen geworden, die oft am Limit arbeiten. Eine Spendenaktion dieser Art hat es in Freiberg noch nie zuvor gegeben. Am 18. Dezember haben die Initiatoren Marcel Schlenkrich und Felix...
