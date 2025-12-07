Freiberger Schöffengericht befasst sich mit Attacke auf dem Oktoberfest in Halsbrücke

Freiberg
Die nächsten Prozesse am Amtsgericht in Freiberg haben es in sich. Die „Freie Presse“ gibt einen Ausblick auf ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 8. Dezember 2025.
Montag ab 9 Uhr: Vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Anne Mertens muss sich ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 6. Oktober 2024 auf dem Gelände des Oktoberfestes in Halsbrücke vier Personen angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Er soll die...
