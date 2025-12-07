Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Amtsgericht Freiberg hat seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße 15. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Das Amtsgericht Freiberg hat seinen Sitz an der Heinrich-Heine-Straße 15. Bild: Steffen Jankowski/Archiv
Freiberg
Freiberger Schöffengericht befasst sich mit Attacke auf dem Oktoberfest in Halsbrücke
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Die nächsten Prozesse am Amtsgericht in Freiberg haben es in sich. Die „Freie Presse“ gibt einen Ausblick auf ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 8. Dezember 2025.

Montag ab 9 Uhr: Vor dem Schöffengericht unter Vorsitz von Anne Mertens muss sich ein Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, am frühen Morgen des 6. Oktober 2024 auf dem Gelände des Oktoberfestes in Halsbrücke vier Personen angegriffen und erheblich verletzt zu haben. Er soll die...
Mehr Artikel