Bild: Eckardt Mildner
Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger Stadtteil Zug feiert Richtfest für neue Mitte
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ehemalige Grundschule wird zu einem multifunktionalen Gemeindezentrum umgebaut. Wie haben sich die Kosten entwickelt?

Im Freiberger Stadtteil ist Richtfest für die „Neue Mitte Zug“ gefeiert worden. Die ehemalige Dorfschule wird in ein multifunktionales Gemeindezentrum verwandelt. Die Stadt Freiberg hatte das Gebäude 2019 zurückgekauft; seine Übergabe an die Nutzer ist für August 2026 geplant. „Hier werden Ortsfeuerwehr, Brauchtumsverein, Landfrauen,...
