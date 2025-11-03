Freiberger Theater: Warum „Hänsel und Gretel“ ausgefallen ist

Freiberg
Zehn Minuten vor Beginn hatte eine Hauptdarstellerin plötzlich gesundheitliche Probleme. Deshalb musste die Vorstellung am Sonntag im Mittelsächsischen Theater abgesagt werden.
Absage in letzter Minute, doch nicht ohne Musik: Eine der Hauptdarstellerinnen der Märchenoper ist plötzlich erkrankt – deshalb musste die Vorstellung von „Hänsel und Gretel“ am frühen Sonntagabend kurzfristig abgesagt werden. „Übelkeit und Gleichgewichtsstörungen ließen einen Auftritt nicht zu. Trotz der Hoffnung, dass es sich nur...
