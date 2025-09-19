Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fünf Kandidaten stellen sich am 28. September zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg – und werben in der Bergstadt mit Wahlplakaten.
Fünf Kandidaten stellen sich am 28. September zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg – und werben in der Bergstadt mit Wahlplakaten. Bild: Eckardt Mildner
Fünf Kandidaten stellen sich am 28. September zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg – und werben in der Bergstadt mit Wahlplakaten.
Fünf Kandidaten stellen sich am 28. September zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg – und werben in der Bergstadt mit Wahlplakaten. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Freiberger Wahlplakate: Das sagt ein Experte
Redakteur
Von Heike Hubricht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Spannung im Freiberger Wahlkampf: Fünf Kandidaten ringen um die Gunst der Bürger. Doch was erzählen ihre Wahlplakate? Ein Experte hat genau hingeschaut.

An vielen Straßen blicken derzeit die Gesichter der OB-Kandidaten von den Plakaten herab. Freiberg steckt mitten im Wahlkampf. Am 28. September steht die Oberbürgermeisterwahl an – und die Kandidaten setzen auf ihre Präsenz im Stadtbild. Fünf Männer werfen ihren Hut in den Ring: Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabhängig), Philipp...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.09.2025
2 min.
Mit Livestream: „Freie Presse“ eröffnet Wahldebatte zur OB-Wahl in Freiberg
Die Kandidaten (von rechts nach links): Jens Uhlemann (AfD), Steve Ittershagen (CDU), Stefan Krinke (unabh.), Philipp Preißler (parteilos), Christian Pudack (ptl.).
Das Interesse der Freiberger an Informationen und Einordnung der fünf OB-Kandidaten ist sehr groß. Deshalb fühlt die „Freie Presse“ den Herren auf den Zahn.
Cornelia Schönberg
12:51 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 21.09.2025
 9 Bilder
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
12:59 Uhr
5 min.
Sportlerball 2025 im Landkreis Zwickau: Von viel Aufregung, Gratulationen vom Chef und Wiederholungstätern
Bei der Ehrung der Mannschaft des Jahres stand einmal mehr die TSG Rubin Zwickau ganz oben auf dem Podest.
Nach einem Jahr Pause wurden am Samstagabend die Sieger der Sportlerwahl wieder in großem Rahmen bekanntgegeben. Welches sportliche Thema sich durch den Abend zog und welche Idee überraschte.
Anika Zimny
11:19 Uhr
2 min.
Die „Freie Presse“ bietet einen Wahlchecker zur Oberbürgermeisterwahl in Freiberg an
Die OB-Kandidaten Christian Pudack (von links), Phillip Preißler, Stefan Krinke, Steve Ittershagen und Jens Uhlemann.
Anhand von 18 Fragen werden online Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Positionen der fünf Kandidaten aufgezeigt.
Ronny Schilder
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel