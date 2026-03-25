Freiberger Wissenschaftler wollen ein Problem der Windkraft lösen

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Professor Martin Gräbner (r.) und Dr. Ronny Schimpke entwickeln in Freiberg ein Verfahren, mit dem beispielsweise Rotorblätter von Windkraftanlagen recycelt werden können.
Professor Martin Gräbner (r.) und Dr. Ronny Schimpke entwickeln in Freiberg ein Verfahren, mit dem beispielsweise Rotorblätter von Windkraftanlagen recycelt werden können. Foto: Steffen Jankowski
Viktoriia Kison und Christian Mertens überwachen den Betrieb der Plasma-Gasifizierungsanlage am Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung der TU Bergakademie Freiberg.
Viktoriia Kison und Christian Mertens überwachen den Betrieb der Plasma-Gasifizierungsanlage am Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung der TU Bergakademie Freiberg. Foto: IEC
Im Reaktor der Anlage können Temperaturen von mehr als 2000 Grad Celsius erzeugt werden.
Im Reaktor der Anlage können Temperaturen von mehr als 2000 Grad Celsius erzeugt werden. Foto: IEC
Doktorandin Viktoriia Kison prüft den Kühlkreis für den Plasmabrenner. Foto: IEC
Doktorandin Viktoriia Kison prüft den Kühlkreis für den Plasmabrenner. Foto: IEC Bild: IEC
Professor Martin Gräbner (r.) und Dr. Ronny Schimpke entwickeln in Freiberg ein Verfahren, mit dem beispielsweise Rotorblätter von Windkraftanlagen recycelt werden können.
Professor Martin Gräbner (r.) und Dr. Ronny Schimpke entwickeln in Freiberg ein Verfahren, mit dem beispielsweise Rotorblätter von Windkraftanlagen recycelt werden können. Foto: Steffen Jankowski
Viktoriia Kison und Christian Mertens überwachen den Betrieb der Plasma-Gasifizierungsanlage am Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung der TU Bergakademie Freiberg.
Viktoriia Kison und Christian Mertens überwachen den Betrieb der Plasma-Gasifizierungsanlage am Zentrum für effiziente Hochtemperatur-Stoffumwandlung der TU Bergakademie Freiberg. Foto: IEC
Im Reaktor der Anlage können Temperaturen von mehr als 2000 Grad Celsius erzeugt werden.
Im Reaktor der Anlage können Temperaturen von mehr als 2000 Grad Celsius erzeugt werden. Foto: IEC
Doktorandin Viktoriia Kison prüft den Kühlkreis für den Plasmabrenner. Foto: IEC
Doktorandin Viktoriia Kison prüft den Kühlkreis für den Plasmabrenner. Foto: IEC Bild: IEC
Freiberg
Freiberger Wissenschaftler wollen ein Problem der Windkraft lösen
Redakteur
Von Steffen Jankowski
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Ausgediente Rotorblätter können derzeit nicht wirtschaftlich recycelt werden. Forscher der TU Bergakademie Freiberg haben eine Idee, wie sich das ändern lässt.

Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg tüfteln aktuell an einem Verfahren zum Recycling von Rotorblättern überalterter Windkraftanlagen. Bislang gebe es nur drei Entsorgungsvarianten für die Verbundwerkstoffe aus Glas- und Kohlenstofffasern, weiß Professor Martin Gräbner: Deponie, Verbrennung oder Pyrolyse.
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