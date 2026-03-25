Freiberger Wissenschaftler wollen ein Problem der Windkraft lösen

Ausgediente Rotorblätter können derzeit nicht wirtschaftlich recycelt werden. Forscher der TU Bergakademie Freiberg haben eine Idee, wie sich das ändern lässt.

Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg tüfteln aktuell an einem Verfahren zum Recycling von Rotorblättern überalterter Windkraftanlagen. Bislang gebe es nur drei Entsorgungsvarianten für die Verbundwerkstoffe aus Glas- und Kohlenstofffasern, weiß Professor Martin Gräbner: Deponie, Verbrennung oder Pyrolyse. Wissenschaftler der TU Bergakademie Freiberg tüfteln aktuell an einem Verfahren zum Recycling von Rotorblättern überalterter Windkraftanlagen. Bislang gebe es nur drei Entsorgungsvarianten für die Verbundwerkstoffe aus Glas- und Kohlenstofffasern, weiß Professor Martin Gräbner: Deponie, Verbrennung oder Pyrolyse.