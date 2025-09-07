Freibergs CSD: Parade für Respekt und Toleranz

Kommentar zum CSD: Queeres Leben wird in Freiberg gefeiert, doch Vorurteile halten sich hartnäckig. Warum fällt es so schwer, das Lieben der Anderen zu respektieren?

Eigentlich sollte es egal sein, wer wen liebt - und welchen Platz Sexualität oder Identität in ihrem Leben einnimmt. Wer seine Liebe öffentlich feiert, nimmt niemandem etwas weg. Warum empört die Sexualität anderer also sehr? Ein Teil der Antwort liegt im Beharren auf veralteten Modellen und Machtfragen.