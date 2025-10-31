Freibergs Fairtrade-Engagement zahlt sich aus: Erneuter Erfolg und 10.000 Euro Preisgeld

Freiberg setzt bei Fairtrade auf Gemeinschaft. Das belohnte die Jury in München. Was wollen die Freiberger Organisatoren mit dem Gewinn als nächstes umsetzen?

Egal ob der Kaffee im Stadtrat oder das Handy der Mitarbeiter, Freiberg setzt schon länger auf fair gehandelte Produkte. Dafür wurde die Stadt am Mittwochabend ausgezeichnet: Bei der Preisverleihung zur Hauptstadt des Fairen Handels hat Freiberg den dritten Platz unter den mittelgroßen Kommunen belegt. Damit stehen der Stadt 10.000 Euro für...