Freibergs Strategie gegen illegale Graffiti zeigt gemischte Erfolge

Die Polizei verzeichnet in Freiberg eine steigende Anzahl von Schmierereien. Parallel dazu versucht die Stadt mit kreativen Projekten und finanziellen Anreizen gegenzusteuern. Was läuft da?

Die Stadt Freiberg versucht auf mehreren Wegen, illegale Schmierereien einzudämmen. Jana Lützner vom Ordnungsamt verweist beispielsweise auf bislang fünf Graffiti-Projekte, bei denen vor allem Schüler völlig legal Flächen gestalten konnten. Zudem hat der Stadtrat im Mai 2023 einen Fördertopf aufgelegt, aus dem Hauseigentümer einen Zuschuss... Die Stadt Freiberg versucht auf mehreren Wegen, illegale Schmierereien einzudämmen. Jana Lützner vom Ordnungsamt verweist beispielsweise auf bislang fünf Graffiti-Projekte, bei denen vor allem Schüler völlig legal Flächen gestalten konnten. Zudem hat der Stadtrat im Mai 2023 einen Fördertopf aufgelegt, aus dem Hauseigentümer einen Zuschuss...