Freibier als Wahl-Anreiz? Was Nichtwähler zur OB-Wahl Freiberg sagen

Am Sonntag fällt die Entscheidung bei der OB-Wahl in Freiberg. Im ersten Wahlgang hatten 12.800 Menschen nicht gewählt. Warum? Und werden sie es diesmal tun? Eine Online-Umfrage gibt Einblick.

57,6 Prozent der Wahlberechtigten in Freiberg sind am 28. September wählen gegangen. Die große Unbekannte: die Nichtwähler. Rund 12.800 Menschen haben im ersten Wahlgang nicht gewählt. Woran das liegt, lässt sich schwer ergründen. An einer nicht repräsentativen, anonymen Online-Umfrage der „Freien Presse" haben 49 Personen teilgenommen.