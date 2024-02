Friedensgebet in Oberschaar: Zweite Station für das Friedenslicht aus Bethlehem

Nach dem Auftakt in der Kirchgemeinde von Großschirma ist das Friedenslicht aus dem Heiligen Land nun nach Halsbrücke gekommen. Am Samstag scheint es dort in einer kleinen Kirche.

Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ist in der Kirchgemeinde Halsbrücke angekommen. Nachdem es zunächst in der Kirche von Großschirma stand und dort am ersten Samstag im Januar im Mittelpunkt eines Friedensgebetes stand, wurde es am vergangenen Wochenende durch Mitglieder der Jungen Gemeinde zu Fuß von dort nach... Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem ist in der Kirchgemeinde Halsbrücke angekommen. Nachdem es zunächst in der Kirche von Großschirma stand und dort am ersten Samstag im Januar im Mittelpunkt eines Friedensgebetes stand, wurde es am vergangenen Wochenende durch Mitglieder der Jungen Gemeinde zu Fuß von dort nach...