Frische Farbe: Donatsring in Freiberg wird zur Einbahnstraße

Wegen Fahrbahnmarkierungen ist der Innenstadtring eine Woche lang nur in eine Richtung befahrbar.

Der Donatsring in Freiberg wird ab 13. Oktober zwischen Dresdner Straße und Halsbrücker Straße zur Einbahnstraße. Grund für die Einschränkung sind Fahrbahnmarkierungen auf dem Donatsring sowie im Bereich der Kreuzung Meißner Ring/Halsbrücker Straße, teilt die Stadtverwaltung mit. Die bisherigen Sicherheitsstreifen für Radfahrer werden...