Frischegarantie mit Augenzwinkern: Fünf Tipps für das Leben ab 50

Alexander G. Schäfer hat einen berühmten Vater und auch dessen unverwechselbaren Humor. Und da er die 60 erreicht hat, gab er guten Gewissens Tipps für den Umgang mit dem Alter in Freiberg.

Das Älterwerden mit Humor nehmen - das ist das Credo von Alexander G. Schäfer. Der 60-jährige Schauspieler, Regisseur und Künstler, dessen G. in seinem Namen auf seinen berühmten Vater, den Schauspieler Gerd E. Schäfer, hinweist, begeisterte das Publikum in der restlos ausverkauften Stadtbibliothek. Auf Einladung des Fördervereins war der... Das Älterwerden mit Humor nehmen - das ist das Credo von Alexander G. Schäfer. Der 60-jährige Schauspieler, Regisseur und Künstler, dessen G. in seinem Namen auf seinen berühmten Vater, den Schauspieler Gerd E. Schäfer, hinweist, begeisterte das Publikum in der restlos ausverkauften Stadtbibliothek. Auf Einladung des Fördervereins war der...