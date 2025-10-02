Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Alexander G. Schäfer schrieb bereits zwei Bücher über seinen Vater.
Alexander G. Schäfer schrieb bereits zwei Bücher über seinen Vater. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Frischegarantie mit Augenzwinkern: Fünf Tipps für das Leben ab 50
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Alexander G. Schäfer hat einen berühmten Vater und auch dessen unverwechselbaren Humor. Und da er die 60 erreicht hat, gab er guten Gewissens Tipps für den Umgang mit dem Alter in Freiberg.

Das Älterwerden mit Humor nehmen - das ist das Credo von Alexander G. Schäfer. Der 60-jährige Schauspieler, Regisseur und Künstler, dessen G. in seinem Namen auf seinen berühmten Vater, den Schauspieler Gerd E. Schäfer, hinweist, begeisterte das Publikum in der restlos ausverkauften Stadtbibliothek. Auf Einladung des Fördervereins war der...
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
12.09.2025
3 min.
Was haben die Kandidaten zur Zukunft für Kinder, Schulen, Kultur zu sagen? - Was Freiberger vor der Wahl wissen wollen
Alle Plätze besetzt zum Wahlforum: Die Freiberger OB-Kandidaten stellten sich bei der „Freie Presse“-Debatte den Fragen der Bürger.
Zur Wahldebatte der „Freien Presse" zur Oberbürgermeisterwahl Freiberg stellten sich die Kandidaten den Fragen der Bürger. Eine Umfrage ergab: Den Wählern waren Themen aus dem Alltag wichtig.
Mathias Herrmann
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
25.09.2025
3 min.
O'zapft: Fünf Tipps, wie das Freiberger Oktoberfest zum Hit wird
Wie vergangenes Jahr verspicht das Freiberger Oktoberfest Party ohne Ende.
Am Wochenende werden Freibergs schwarz-gelbe Stadtfarben zur bayrischen blau-weißen-Wies'n Gaudi zum dritten Freiberger Oktoberfest. Wir haben Tipps, wie die Gaudi zum Fest wird.
Mathias Herrmann
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
Mehr Artikel