Friseurmeisterin aus Rechenberg-Bienenmühle kämpft gegen Corona-Rückforderungen und um Familientradition

Kristin Richter gehört zu den Initiatoren einer Online-Petition, der sich schon mehr als 1700 Unterstützer angeschlossen haben. Was treibt die Menschen zum Protest?

Kristin Richter ist sauer. Die Friseurmeisterin hat 2013 den Salon „Backer - Ihr Friseur“ in Rechenberg von ihrem Vater übernommen. Doch nun droht das Geschäft, das seit mehr als 66 Jahren in der Hand der Familie ist, wirtschaftlich in eine Bredouille zu geraten. Grund sind mögliche Rückforderungen von Coronahilfen.