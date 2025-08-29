Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Brauen des Gemeindebiers in Halsbrücke kann jeder dabei sein im Brauhaus am Bahnhof.
Beim Brauen des Gemeindebiers in Halsbrücke kann jeder dabei sein im Brauhaus am Bahnhof. Bild: Mathias Herrmann
Beim Brauen des Gemeindebiers in Halsbrücke kann jeder dabei sein im Brauhaus am Bahnhof.
Beim Brauen des Gemeindebiers in Halsbrücke kann jeder dabei sein im Brauhaus am Bahnhof. Bild: Mathias Herrmann
Freiberg
Frühaufsteher können in Halsbrücke Braumeister für einen Tag sein
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonnabend wird das Gemeindebier gebraut im Brauhaus am Bahnhof in Halsbrücke bei Freiberg. Und es gibt noch einen Grund zum Feiern.

Am 30. August lädt das Brauhaus am Bahnhof (BAB) Halsbrücke ein, bei der Entstehung des Gemeindebiers mitzumachen - Motto: „Jeder kann brauen". 8 Uhr beginnt der Brautag mit dem Ansetzen des Bieres und der Maische. Es gibt Weißwurstfrühstück und Bier des Hauses. Das neue Gemeindebier wird an diesem Tag zwar gebraut, aber erst zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
25.08.2025
2 min.
Technikfans aufgepasst: Feuerwehr Halsbrücke präsentiert neue Einsatzfahrzeuge
Ein Tag der offenen Tür findet am 30. August am Gerätehaus in Halsbrücke statt.
Die Freiwillige Feuerwehr Halsbrücke feiert am letzten Sonnabend im August ihr 145-jähriges Bestehen mit Vorführungen und Rettungstechnik zum Anfassen. Was wird geboten?
Mathias Herrmann
11.07.2025
1 min.
Roland-Kaiser-Double und Craft-Bier beim Brauhausfest in Halsbrücke
Das Brauhaus am Bahnhof in Halsbrücke feiert an diesem Wochenende das 3. Brauhausfest.
Bier, Musik und Führungen bietet die dritte Auflage des Brauhausfestes des Brauhauses am Bahnhof in Halsbrücke bei Freiberg.
Mathias Herrmann
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
Mehr Artikel