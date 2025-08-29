Frühaufsteher können in Halsbrücke Braumeister für einen Tag sein

Freiberg
Am Sonnabend wird das Gemeindebier gebraut im Brauhaus am Bahnhof in Halsbrücke bei Freiberg. Und es gibt noch einen Grund zum Feiern.
Am 30. August lädt das Brauhaus am Bahnhof (BAB) Halsbrücke ein, bei der Entstehung des Gemeindebiers mitzumachen - Motto: „Jeder kann brauen". 8 Uhr beginnt der Brautag mit dem Ansetzen des Bieres und der Maische. Es gibt Weißwurstfrühstück und Bier des Hauses. Das neue Gemeindebier wird an diesem Tag zwar gebraut, aber erst zum...
